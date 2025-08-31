Inovacion australian që mund të ndryshojë motoçikletat garuese

Pavarësisht aftësisë dhe guximit të jashtëzakonshëm të motoristëve, një makinë Formula 1 mbetet dukshëm më e shpejtë në çdo pistë.
Në mënyrë të thjeshtë, “mungesa” e dy rrotave shtesë në motoçikletë është një pengesë e pakapërcyeshme për të arritur dinamikën e drejtimit të një makine garash. Shumë zgjidhje teknologjike në histori janë përpjekur ta ndryshojnë këtë, por pa ndonjë sukses të madh. Më e fundit vjen nga Australia dhe sjell një qasje krejtësisht të re ndaj dinamikës së drejtimit.
Kejashi është një sistem inovativ drejtimi për motoçikleta që lejon që rrota e përparme të rrotullohet në mënyrë të pavarur nga korniza e motoçikletës. Ky sistem ul nevojën për pjerrësi të motoçikletës në kthesa dhe ndihmon në mbajtjen e kapjes së qëndrueshme të gomave. Sistemi plotësohet nga një krah aktiv që rrotullohet në varësi të drejtimit të timonit, duke gjeneruar forcë shtytëse gjatë gjithë kthesës.
Autori i këtij sistemi është Kent James Shillitoe, dhe qëllimi i tij ishte të rrisë kapjen e rrotave me më pak pjerrësi të motoçikletës. Të gjithë ata që ndjekin garat me motoçikleta e dinë për çfarë bëhet fjalë, si dhe faktin që kufijtë e deritanishëm tashmë janë arritur falë guximit të motoristëve.
Shillitoe e instaloi sistemin e tij në një Honda CBR125, duke ripunuar kornizën për të përshtatur komponentët e rinj. Më vonë u instalua edhe një motor më i fuqishëm dhe në praktikë, sistemi me pjesën e përparme të pavarur të motoçikletës funksionoi, megjithëse me disa kufizime.
“Zhvendosja e masës drejt brendësisë së kthesës – kjo është ajo që përpiqen të bëjnë pilotët e MotoGP-së me trupin e tyre”, shpjegoi Shillitoe për New Atlas. “Por nëse rrota zhvendoset drejt anës së jashtme të kthesës, masa e motoçikletës dhe pilotit zhvendoset në mënyrë natyrale drejt brendësisë, dhe kështu nevoja për pjerrësi zvogëlohet.”
Meqë motoçikleta qëndron më drejt, pezullimi (sistemi i amortizimit) mund të kryejë më mirë funksionin e tij. Për më tepër, kjo e bën edhe krahun aktiv më efikas. Ky krah lëviz kur drejtuesi i motoçikletës drejton timonin: nëse kthehet majtas, krahun e zhvendos djathtas dhe anasjelltas. Ai vendoset gjithmonë në mënyrë që të ruajë forcën shtytëse drejt tokës.
Shillitoe vazhdon të punojë mbi këtë koncept dhe shpreson ta përmirësojë më tej. Testimet e ardhshme do të tregojnë nëse bëhet fjalë për një hap të rëndësishëm përpara në teknologjinë e motoçikletave, apo për një zgjidhje komplekse me kufizime të mëdha në praktikë.