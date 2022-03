Institucionet e Kosovës ishin në shënjestër të sulmi të madh kibernetik

Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Punëve të Brendshme ishin cak i disa sulmeve kibernetike ditëve të fundit.

Kjo është bërë e ditur në një përgjigje të dhënë për lajmi.net, nga Ministria e Punëve të Brendshme.

Nga MPB kanë deklaruar se nga këto sulme kibernetike nuk është shkaktuar ndonjë dëm.

“Institucionet e Kosovës në mënyrë të vazhdueshme janë atakuar nga sulmet kibernetike, kryesisht të llojit ‘Phishing’, por të përmasave të vogla.”, thuhet në përgjigje.

Por tutje u tha se me datën 26 shkurt 2022 ka ndodhur një sulm kibernetik me përmasa më të mëdha.

“Ndërsa më datën 26-02-2022 ka ndodhur një sulm kibernetik i llojit “ phishing” me përmasa më të mëdha, por që edhe ky sulm kibernetik nuk ka bllokuar apo dëmtuar informacione apo të dhëna”, thuhet tutje në përgjigjen e Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Ndryshe Qeveria e Kosovës vitin e kaluar kishte marr vendim për ngritjen e kapaciteteve për mbrojte nga sulmet kibernetike nëpër institucione.

“Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin me të cilin ka obliguar të gjitha institucionet publike në Republikën e Kosovës që të bashkërendojnë aktivitetet e tyre me Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit në Ministrinë e Punëve të Brendshme (ASHI/MPB), për zhvillimin e sistemeve elektronike dhe integrimin e tyre në infrastrukturën dhe platformat qendrore të sistemeve të informacionit në pajtim me legjislacionin në fuqi”, thuhej në vendim.

Nga ky vendim, ASHI/MPB ishte obliguar që të paraqesë për miratim në Qeveri draftin e Strategjisë së Qeverisjes Elektronike brenda tre muajve si dhe Policia e Kosovës që të rrisë kapacitetet hetuese për parandalimin e sulmeve kibernetike në bashkëpunim me institucionet relevante vendore dhe ndërkombëtare.