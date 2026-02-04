Inteligjenca gjermane: Shpenzimet e fshehura ushtarake të Rusisë janë shumë më të larta se shifrat zyrtare

Rusia ka fshehur shkallën e vërtetë të shpenzimeve të saj ushtarake, me shpenzimet e mbrojtjes që i tejkalojnë shumë shifrat zyrtare, deklaroi të mërkurën agjencia e inteligjencës gjermane BND, transmeton Anadolu.
BND vlerësoi se shpenzimet ushtarake të Rusisë janë rritur ndjeshëm që nga fillimi i luftës me Ukrainën – nga 106 miliardë euro në vitin 2022 në afërsisht 245 miliardë euro në vitin 2025.
Në vitin 2023, Rusia zyrtarisht raportoi 82 miliardë euro në shpenzime për mbrojtje. BND llogariti shifrën reale në 136 miliardë euro pasi shtoi kostot e fshehura – 66 për qind më e lartë se numri publik.
Në vitin 2024, buxheti zyrtar i mbrojtjes u rendit si 140 miliardë euro, duke përfshirë 42 miliardë euro në artikuj të hapur dhe 98 miliardë euro në shpenzime të klasifikuara. Agjencia e vlerësoi totalin aktual në 202 miliardë euro.
Për vitin 2025, duke përdorur të dhëna përmes parashikimeve të tremujorit të tretë dhe të katërt, BND vlerësoi shpenzimet totale ushtarake në afërsisht 245 miliardë euro. Kjo shumë është e barabartë me rreth gjysmën e të gjithë buxhetit shtetëror të Rusisë dhe rreth 10 për qind të produktit të brendshëm bruto të vendit, tha agjencia.
Vlerësimi përputhet me paralajmërimet e mëparshme të BND-së se Rusia po përgatitet për një konflikt të mundshëm me NATO-n dhe mund të jetë e aftë të sulmojë një shtet anëtar deri në fund të dekadës.