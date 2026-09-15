Shërbimi i Inteligjencës së Jashtme të Rusisë (SVR) tha sot se agjencitë e inteligjencës në vendet e NATO-s nuk gjetën prova për përfshirjen e Moskës në një tentativë për sulm me dron në gusht në aeroportin gjerman të Leipzig/Halle, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, SVR pretendon se shërbimet e inteligjencës perëndimore kishin arritur privatisht në përfundime në kundërshtim me akuzat publike të Gjermanisë kundër Rusisë.
“Shumë në Perëndim pretendojnë se besojnë në udhëheqjen gjermane”, tha agjencia duke vënë theksin se “Në publik, aleatët transmetojnë ‘solidaritet të plotë’ me Berlinin, i cili thuhet se është bërë ‘viktimë e provokimit rus’. Megjithatë, ‘prapa skenave’ gjithçka duket krejtësisht ndryshe”, theksohet në deklaratë.
SVR tha se shërbimet e inteligjencës së NATO-s, pas shqyrtimit të rrethanave të incidentit, informuan qeveritë e tyre se nuk kishte “as edhe provat më të vogla të përfshirjes së Rusisë”.
“Përkundrazi, u vunë në dukje shenja të shumta të një ‘gjurme ukrainase’. Agjencitë qeveritare u këshilluan të përmbahen nga deklaratat kategorike dhe veçanërisht publike, në lidhje me fajin e Moskës”, tha ajo.
Gjermania ka fajësuar Rusinë për incidentin e 4 gushtit, kur një dron i ngarkuar me eksploziv u zbulua pranë avionëve ukrainas të mallrave në aeroportin e Leipzig/Halle. Droni nuk arriti të shpërthejë dhe u çaktivizua në mënyrë të sigurt.
Ministri i Brendshëm gjerman, Alexander Dobrindt tha në fillim të këtij muaji se sulmi pasoi atë që ai e përshkroi si “model të mirëpërcaktuar të operacioneve hibride ruse në Evropë”. SVR akuzoi Berlinin se fajësoi Moskën për të arsyetuar rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në buxhetin e saj të vitit 2027.
Agjencia e lidhi mosmarrëveshjen me politikën e brendshme gjermane, duke vënë në dukje zgjedhjet e 6 shtatorit në Saksoni-Anhalt dhe zgjedhjet e ardhshme në Mecklenburg-Pomerania Perëndimore dhe Berlin.
Presidenti rus Vladimir Putin ka hedhur poshtë akuzat e Gjermanisë, duke akuzuar Berlinin se ka montuar prova për të fajësuar Moskën për sulmin.