Intensifikohen pr’otestat në Indi pas pë’rdhunimit dhe vr’asjes së mjekes

Protestat janë intensifikuar në Indi pasi një turmë demonstruesish vandalizoi një spital ku një mjeke praktikante u përdhunua dhe u vra në shtetin e Bengalit Perëndimor.

Spitali u sulmua të mërkurën gjatë marshimit masiv të mbajtur në qytetin e Kalkutës për të protestuar kundër krimit brutal.

Protestat më të vogla u mbajtën gjithashtu në shumë qytete të tjera indiane si Delhi, Hyderabad, Mumbai dhe Pune, raportoi BBC.

Shoqata Mjekësore Indiane (IMA) – grupimi më i madh i mjekëve në vend – ka njoftuar një grevë mbarëkombëtare të shërbimeve jo-urgjente të shtunën.

Shoqatat e mjekëve në qytete të tjera dhe parti politike në Bengalin Perëndimor kanë planifikuar gjithashtu marshime të premten dhe gjatë fundjavës për të protestuar kundër sulmit, raporton BBC.

Dhjetëra mijëra gra në të gjithë shtetin morën pjesë në marshimin “Reclaim the Night” për të kërkuar “pavarësi për të jetuar në liri dhe pa frikë”.

Megjithëse protestat ishin kryesisht paqësore, shpërthyen përleshjet midis policisë dhe një grupi të vogël burrash të paidentifikuar që hynë në spitalin RG Kar – vendi i krimit – dhe plaçkitën repartin e tij të urgjencës.

See the unity of doctors ✊

“Awaaz do , hum ek hain”

Massive protest – Nirman Bhawan Delhi#KolkataDoctorDeath #BENGAL_HORROR #RGKarMedicalCollegeIncident pic.twitter.com/eJop1hUYsf

— Dr Syed Faizan Ahmad (@drsfaizanahmad) August 16, 2024