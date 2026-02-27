IOM: Mbi 7.600 emigrantë humbën jetën ose u zhdukën në vitin 2025

Agjencia e OKB-së për migracionin (IOM), në raportin e saj të fundit, nënvizoi shkallën globale të krizës me të cilën përballen njerëzit në lëvizje dhe theksoi se të paktën 7.667 emigrantë humbën jetën ose u zhdukën në rrugët e emigracionit në mbarë botën në vitin 2025, transmeton Anadolu.
“Humbja e vazhdueshme e jetës në rrugët e emigracionit është një dështim global që nuk mund ta pranojmë si normale,” tha Drejtoresha e Përgjithshme e Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), Amy Pope, në raportin e publikuar të enjten. “Këto vdekje nuk janë të pashmangshme”, shtoi ajo.
Edhe pse më e ulët se gati 9.200 të regjistruara në vitin 2024, rënia pasqyron më pak përpjekje në rrugë të rrezikshme, veçanërisht në Amerikë, si dhe boshllëqe në të dhëna për shkak të aksesit të kufizuar dhe kufizimeve të financimit, tha agjencia.
IOM bën thirrje për çmontimin e rrjeteve të kontrabandës, zgjerimin e rrugëve të sigurta të emigracionit dhe forcimin e operacioneve të kërkim-shpëtimit për të parandaluar humbjen e mëtejshme të jetës.
Kalimet detare mbetën ndër rrugët më vdekjeprurëse, me të paktën 2.185 vdekje ose zhdukje në Mesdhe në vitin 2025. 1.214 persona të tjerë humbën jetën në rrugën Atlantike drejt Ishujve Kanarie të Spanjës. Numri i vërtetë i viktimave ka të ngjarë të jetë më i lartë, me shumë anije të mbytura të paverifikuara, informoi agjencia.
Agjencia raportoi gjithashtu një fillim alarmues të vitit 2026, me 606 vdekje emigrantësh të regjistruara në Mesdhe deri më 24 shkurt, edhe pse mbërritjet në Itali kanë rënë ndjeshëm.
Në Azi, u regjistruan më shumë se 3.000 vdekje emigrantësh, duke shënuar vitin më vdekjeprurës të regjistruar ndonjëherë për rajonin për të tretin vit radhazi, të nxitura kryesisht nga afganët që iknin nga konflikti.
Rruga Lindore gjithashtu pa një rritje të dukshme, me 922 vdekje të regjistruara, krahasuar me 558 në vitin 2024. Pothuajse të gjithë ata që vdiqën në këtë rrugë në vitin 2025 ishin etiopianë, sipas IOM-it.