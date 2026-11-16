iPhone-ët e ardhshëm mund të bëhen më të shkurtër, Apple mund të ndryshojë edhe mënyrën e funksionimit të iOS-it

Një gjeneratë e ardhshme e iPhone mund të ruajë gjerësinë aktuale, por të ketë përmasa më të shkurtra, ndërsa Apple mund të ndryshojë ndërfaqen e iOS-it për të mos humbur hapësirën e përdorshme në ekran. Kjo ide është prezantuar nga burimi i rrjedhjeve të informacionit në Weibo, i njohur si “Instant Digital”.
Sipas tij, Apple mund të shkurtojë trupin e një iPhone tradicional, pa ekran të palosshëm, nëse në të ardhmen kamera e përparme do të vendoset tërësisht nën ekran ose do të mbetet vetëm një hapësirë e vogël për të.
Heqja e një pjese të lartësisë së ekranit, afërsisht sa shiriti aktual i statusit, do të ndryshonte raportin e tij të përmasave nga rreth 19.5:9 në afërsisht 18:9. Kjo do ta bënte telefonin më të lehtë për t’u mbajtur dhe përdorur me një dorë.
Për të kompensuar hapësirën e humbur, disa kontrolle që aktualisht shfaqen poshtë shiritit të statusit mund të vendosen në të njëjtin rresht me orën dhe treguesit e sistemit. Në këtë mënyrë, ekrani më i shkurtër do të mund të shfaqte përafërsisht të njëjtën sasi informacioni.
Megjithatë, vetë “Instant Digital” e ka përshkruar këtë si një supozim personal, të bazuar në mënyrën se si mund të evoluojë dizajni i ardhshëm i iPhone-it.
Apple tashmë ka bërë disa ndryshime në mënyrën se si iOS shfrytëzon pjesën e sipërme të ekranit te iPhone 18 Pro dhe iPhone Duo. Dynamic Island më e vogël e iPhone 18 Pro mund të shfaqë deri në tri aktivitete të drejtpërdrejta njëkohësisht, krahasuar me dy në modelet e mëparshme.
Ndërkaq, te iPhone Duo, sistemi operativ vendos një shirit kompakt të statusit në cep të ekranit, ndërsa Dynamic Island pozicionohet vertikalisht përgjatë anës së ekranit të jashtëm.
Ende nuk dihet se kur Apple mund të prezantojë një iPhone pa hapësirë të dukshme për kamerën në ekran. Burimi tjetër i rrjedhjeve, “Digital Chat Station”, ka pretenduar se kompania po teston teknologjinë e kamerës nën ekran, por gjithashtu ka përmendur një dizajn të ndërmjetëm, me një vrimë të dukshme për kamerën e përparme, të ngjashme me atë të iPhone Duo.
Në një diskutim tjetër në Weibo, një përdorues ka shprehur pritshmërinë se iPhone-ët do ta ruajnë hapësirën për kamerën dhe raportin e ekranit 19.5:9 gjatë viteve 2027 dhe 2028.
“Instant Digital” është përgjigjur se disa burime sugjerojnë se kjo hapësirë mund të zhduket në vitin 2028. Megjithatë, analisti i ekraneve Ross Young ka dhënë një parashikim ndryshe, duke thënë se modelet iPhone Pro të vitit 2028 pritet të vazhdojnë të kenë një hapësirë të kamerës në qendër të ekranit.
Në një postim tjetër, “Instant Digital” ka shprehur bindjen se iOS mund të pësojë ndryshime të mëdha pas prezantimit të iPhone-it për 20-vjetorin e kompanisë, që pritet të ndodhë në vitin 2027. Sipas tij, ndryshimet mund të përfshijnë jo vetëm pamjen e sistemit operativ, por edhe mënyrën se si përdoruesit ndërveprojnë me të.
Mark Gurman nga Bloomberg ka raportuar se iPhone-i i përvjetorit do të ketë xham të lakuar dhe korniza më të holla, në atë që pritet të jetë ridizajnimi më i madh i linjës Pro që nga prezantimi i iPhone X.
Edhe “Digital Chat Station” ka pretenduar se Apple po teston një ekran prej rreth shtatë inçësh për modelin më të madh të këtij përvjetori, me të njëjtin raport të përmasave si iPhone 17 Pro Max.
Një precedent për ndryshime të tilla është vetë iPhone X. Në vitin 2017, kur Apple hoqi butonin fizik Home, kompania prezantoi me iOS 11 një mënyrë të re navigimi përmes rrëshqitjes së gishtit nga pjesa e poshtme e ekranit.
Kjo tregon se një ridizajnim i madh i pajisjes mund të sjellë edhe ndryshime të rëndësishme në mënyrën se si përdoruesit e përdorin sistemin operativ.