iPhone-t e rinj supozohet se vijnë me USB-C

iPhone 14 mund të zëvendësojë lidhësin Lightning në gjeneratën e ardhshme të iPhone.

Si një nga prodhuesit e paktë të elektronikës, Apple ende përdor lidhësin e vet Lightning për karikimin e pajisjeve në shumë nga pajisjet e saj.

Në disa pajisje, si iPad Mini i ri, Apple ka instaluar tashmë portën standarde USB-C.

Sipas platformës iDrop News, iPhone 14 do të pajiset edhe me lidhjen USB-C.

Një arsye për këtë është shkalla e lartë e transfereve.

Meqenëse Apple i kushton gjithnjë e më shumë rëndësi prodhimit të videos me cilësi të lartë me iPhone, për shembull me një rezolucion në 4K ProRes, një lidhje USB-C duhet të sigurojë shkëmbim më të shpejtë të të dhënave.

Për më tepër, disa vende dhe Komisioni i BE po planifikojnë ligje që do ta bëjnë portin USB-C standard.

Konsumatorët duhet të jenë në gjendje të përdorin vetëm një kabllo për të gjitha pajisjet. Kjo shkon paralelisht me kërkesën për të reduktuar ndotjen e mjedisit.

Duke zvogëluar numrin e lidhësve të ndryshëm të kërkuar, duhet të blihen më pak kabllo. Kjo ishte tashmë arsyeja pse herën e fundit asnjë karikues nuk u përfshi në dorëzimin e telefonave inteligjent të rinj