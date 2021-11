iPhone X me port USB-C shitet për 86,001 dollarë

Për vite me radhë, pronarët e iPhone kanë shpresuar për një port USB-C për të zëvendësuar portin e pronarit Lightning të Apple të integruar në pjesën e poshtme të pajisjeve të tyre.

Dhe “i lodhur” nga pritja e Apple, një fans i mori gjërat në duart e tij, duke krijuar atë që ai thotë se është iPhone-i i parë USB-C në botë përpara se ta shiste për një shumë parash.

Studenti zviceran i robotikës Ken Pilloner është njeriu pas një iPhone X të riparuar, të cilin ai e nxori në ankand në eBay për 86,001 dollarë të enjten, ndoshta duke treguar kërkesën e lartë për këtë veçori.

Duke zbuluar pse ai donte një iPhone me USB Type-C, Pilloner tha në një postim në blog, “Motivimet pas projektit janë të thjeshta. Unë dua vetëm një iPhone me USB Type-C në të. Pse? Për shkak se gjithçka që zotëroj ka USB Type-C, kështu që do të ishte shumë e bukur të konvertoje edhe një iPhone. Keni një karikues dhe një kabllo për të karikuar gjithçka”.