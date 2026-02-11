Irani: Data e raundit të ri të negociatave me SHBA-në është ende në shqyrtim

Zyrtari më i lartë i sigurisë i Iranit tha të mërkurën se data e raundit të ardhshëm të negociatave me SHBA-në mbetet nën shqyrtim dhe do të shpallet në një datë të mëvonshme, transmeton Anadolu.
Ali Larijani, kreu i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, tha për televizionin shtetëror Al-Alam se bisedimet e fundit me Washingtonin ishin “relativisht të mira” dhe sugjeroi që pala amerikane duket e interesuar në avancimin e diskutimeve drejt një zgjidhjeje të përshtatshme.
Ai shtoi se është shumë herët për të vlerësuar trajektoren e përgjithshme të negociatave bazuar në një takim të vetëm.
“Nuk mund të gjykohen negociatat vetëm nga një raund dhe ne duhet të ndjekim vazhdimin e tyre”, shtoi ai.
Të martën, Larijani tha për Oman TV gjatë një vizite në Muscat, se pala amerikane kishte arritur në përfundimin se negociatat në vazhdim duhet të mbeten të kufizuara në çështjen e programit bërthamor dhe të mos përfshijnë çështje të tjera.
Ai sugjeroi që bisedimet mund të kenë sukses nëse ato mbeten të fokusuara. “Nëse shqetësimi i amerikanëve është që Irani të mos lëvizë drejt blerjes së një arme bërthamore, kjo është diçka që mund të zgjidhet. Por futja e çështjeve përtej kësaj në negociata do ta ndërlikojë rrugën”, tha ai.
Larijani shtoi se Washingtoni tani po miraton një qasje më realiste. “Më parë, ata i lidhnin çështjet ushtarake dhe raketore me dosjen e programit bërthamor. Tani ata po flasin vetëm për dosjen e programit bërthamore, e cila është një qasje racionale. Çështjet ushtarake nuk kanë lidhje me dosjen e programit bërthamor”, deklaroi ai.
SHBA-ja nuk duhet ta lejojë Izraelin të formësojë rrjedhën e negociatave sipas pozicioneve të veta, u shpreh Larijani duke vënë në dukje se një veprim i tillë në fund të fundit do të dëmtonte interesat amerikane.
Vërejtjet e tij erdhën përpara një takimi të planifikuar të mërkurën në mbrëmje midis kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentit amerikan Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, sipas mediave izraelite.
Netanyahu para se të nisej nga Tel Avivi theksoi se do të diskutonte mbi “Gazën, rajonin dhe para së gjithash negociatat me Iranin” gjatë vizitës, e cila do të zgjasë deri të enjten.
Të premten e kaluar, negociatat indirekte midis SHBA-së dhe Iranit u zhvilluan në Muscat mes tensioneve në rritje dhe një forcimi të raportuar ushtarak amerikan në rajon. Trump më vonë atë mbrëmje njoftoi se bisedimet e reja midis dy palëve do të zhvilloheshin “në fillim” të javës së ardhshme, pa specifikuar një datë.
Teherani akuzon administratën amerikane dhe Izraelin për shpikjen e preteksteve për ndërhyrje ushtarake dhe ndryshim regjimi dhe është zotuar të përgjigjet ndaj çdo sulmi, madje edhe të kufizuar. Zyrtarët iranianë këmbëngulin se lehtësimi i sanksioneve duhet të shoqërojë çdo marrëveshje për të kufizuar programin bërthamor të vendit.
Pasurimi i uraniumit mbetet një pikë kyçe mosmarrëveshjeje. Irani kërkon heqjen e sanksioneve ekonomike perëndimore në këmbim të kufizimit të aktiviteteve të tij bërthamore për të parandaluar zhvillimin e një bombe bërthamore. Ndërkohë, SHBA-të i kanë bërë thirrje Iranit që të ndalojë plotësisht pasurimin dhe të transferojë rezervat e tij të uraniumit të pasuruar shumë jashtë vendit.
Washingtoni gjithashtu ka kërkuar të zgjerojë fushën e bisedimeve për të përfshirë programin e raketave balistike të Iranit dhe mbështetjen e tij për grupet e armatosura në rajon, ndërsa Teherani ka thënë vazhdimisht se do të negociojë vetëm për programin e tij bërthamor.