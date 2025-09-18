Irani dënon Britaninë për refuzimin e akuzave për gjenocid në Gaza

Ministria e Jashtme e Iranit ka kritikuar Britaninë e Madhe pasi kjo e fundit refuzoi të pranojë akuzat për gjenocid kundër Izraelit në Gaza.
Zëdhënësi Esmaeil Baqaei iu referua një letre të ish-ministrit britanik të Jashtëm, David Lammy, ku thuhej se qeveria britanike nuk ka arritur në përfundimin se Izraeli po vepron me synim për të shkatërruar popullin palestinez.
Baqaei tha se “mbështetësit dhe justifikuesit e regjimit gjenocidal duhet të mbajnë përgjegjësi ligjore dhe morale dhe të ndalojnë pjesëmarrjen aktive në gjenocidin ndaj popullit palestinez”. /mesazhi