Irani dhe Egjipti dënojnë sulmin izraelit ndaj Spitalit Nasser

Irani dhe Egjipti kanë dënuar ashpër sulmin izraelit ndaj spitalit Nasser në Khan Younis.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit e cilësoi sulmin si “krim lufte barbar” që synon të avancojë planin e Izraelit për “gjenocidin ndaj palestinezëve”. Ai akuzoi SHBA-në dhe aleatët e tjerë për bashkëpërfshirje në këto krime përmes furnizimit me armë.
Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Egjiptit e quajti sulmin një “shkelje flagrante të ligjit humanitar ndërkombëtar”, duke dënuar synimin e qëllimshëm ndaj gazetarëve, personelit mjekësor dhe humanitar.
Egjipti kërkoi ndërhyrjen e komunitetit ndërkombëtar dhe të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për t’i dhënë fund këtyre krimeve. /mesazhi