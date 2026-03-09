Irani do të konfiskojë asetet e shtetasve jashtë vendit “fajtor për bashkëpunim” me SHBA-në dhe Izraelin

Irani do të sekuestrojë pasuritë e shtetasve iranianë jashtë vendit “të cilët janë fajtorë për bashkëpunim” me SHBA-në dhe Izraelin në mes të një lufte të nisur nga Washingtoni dhe Tel Avivi kundër Teheranit, tha Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të vendit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të së dielës, zyra iu referua një ligji të miratuar në fund të tetorit, i cili përcakton se çdo bashkëpunim me Izraelin, SHBA-në “ose shtete apo grupe të tjera armiqësore i nënshtrohet konfiskimit të të gjithë pronës dhe dënimeve të tjera ligjore në përputhje me Kodin Penal Islamik”, sipas televizionit shtetëror Press TV.
“Çdo veprim operativ në emër të regjimit sionist (izraelit) ose qeverive armiqësore, përfshirë qeverinë amerikane ose regjime dhe grupe të tjera armiqësore ose në emër të ndonjë prej elementëve të tyre të lidhur, kundër sigurisë së vendit, justifikon konfiskimin e të gjitha pasurive, në varësi të pjesës së fundit të Shënimit (5) të Nenit (19) të Kodit Penal Islamik të miratuar më 21/4/2013 me ndryshimet dhe shtesat pasuese dhe dënimin me ekzekutim”, Press TV citoi ligjin si të përcaktuar.
Më shumë se 1.200 persona janë vrarë, përfshirë udhëheqësin suprem Ali Khamenei dhe mbi 10 mijë të tjerë janë plagosur që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit më 28 shkurt, sipas autoriteteve iraniane.
Teherani u hakmor me sulme me dronë dhe raketa që synonin Izraelin dhe vendet e Gjirit, të cilat kanë në qendër të tyre asetet ushtarake amerikane. Asambleja e Ekspertëve të Iranit zgjodhi të dielën djalin e Khameneit, Mojtaba, si udhëheqësin e ri suprem të vendit.