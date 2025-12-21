Irani ekzekuton një spiun të akuzuar për mbi 200 misione për Izraelin

Autoritetet iraniane kanë njoftuar ekzekutimin e një personi të identifikuar si Keshavarz, i cili akuzohej se kishte kryer mbi 200 misione spiunazhi për Izraelin.
Sipas mediave shtetërore, Keshavarz u arrestua në pranverën e vitit 2025 gjatë një patrullimi rutinë sigurie nga ushtria iraniane në qytetin Urmia, në veriperëndim të vendit, pasi u vu re duke filmuar objekte ushtarake. Hetimet zbuluan në telefonin e tij komunikime me kontakte të lidhura me Izraelin, përfshirë një person të identifikuar si “Osher”.
Kontrolle të mëtejshme në banesën dhe dhomën e hotelit të tij çuan në gjetjen e dokumenteve, shënimeve të koduara dhe adresave që lidhen me institucione të ndjeshme të sigurisë. Sipas drejtësisë iraniane, hetimet treguan se ai kishte lidhje direkte me shërbimet sekrete izraelite, përfshirë Mossadin, dhe kishte mbledhur informacione për objekte ushtarake dhe të sigurisë në disa qytete, përfshirë Teheranin, Isfahanin, Urmian dhe Shahroudin.
Autoritetet pretendojnë se aktivitetet e tij financoheshin nga Mossadi përmes një sistemi pagesash me kriptovaluta. Në dëshminë e tij, Keshavarz ka pranuar se ka bashkëpunuar me shërbimet izraelite dhe gjithashtu me organizatën Mujahedin-e-Khalq (MEK), e cilësuar si terroriste nga Irani.
Ekzekutimi vjen në një kohë tensionesh të larta mes Iranit dhe Izraelit, pas përplasjesh të fundit ushtarake dhe akuzave të ndërsjella për spiunazh dhe sabotim. /mesazhi