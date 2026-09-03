Irani fitoi mbi 1 miliard dollarë të ardhura nga nafta në 11 ditë

Më shumë se 1 miliard dollarë të ardhura nga nafta hynë në Iran gjatë 11 ditëve të para të periudhës që përfundon më 2 shtator, transmeton Anadolu.
Duke cituar dokumentet e shqyrtuara nga reporteri i saj, Agjencia gjysmë zyrtare e Lajmeve Fars tha se valuta e huaj e lidhur me naftën iu shtua rezervave valutore të vendit gjatë periudhës.
Njoftimi thoshte se fondet shtesë do të rrisin aftësinë e Bankës Qendrore për të përmbushur nevojat e vendit për valutë të huaj.
Ai tha gjithashtu se shitjet e naftës të Iranit gjatë pesë muajve të parë të vitit aktual fiskal gjeneruan të ardhura ekuivalente me më shumë se 80 për qind të të ardhurave të naftës të parashikuara në buxhetin e Iranit 2026-2027, i cili zgjat nga 21 mars 2026 deri më 20 mars 2027.
Shifrat e fundit pasojnë të dhëna të ngjashme të publikuara nga Ministria e Naftës e Iranit në fund të gushtit, duke treguar se 7,5 miliardë dollarë në valutë të huaj të krijuara nga shitjet e naftës gjatë katër muajve të parë të vitit fiskal, nga 21 marsi deri më 22 korrik, ishin transferuar në Bankën Qendrore.
Shifrat erdhën pasi Washingtoni intensifikoi presionin ekonomik ndaj Teheranit.
SHBA-ja kohët e fundit filloi “Operation Economic Outcast”, një fushatë që synon të shkëputë Iranin nga kanalet financiare globale dhe të kufizojë aftësinë e tij për të gjeneruar dhe riatdhesuar të ardhura, përfshirë nga shitja e naftës.
Si pjesë e fushatës, Washingtoni vendosi sanksione të reja që synojnë dhjetëra subjekte, individë dhe anije dhe zgjeroi rreziqet e sanksioneve dytësore për palët që vazhdojnë të bëjnë biznes me Teheranin.