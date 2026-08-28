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Irani hedh poshtë raportimet për komplot kundër djalit të Trump, i quan ato “propagandë e fabrikuar”

Teherani hodhi poshtë raportet për një komplot të dyshuar iranian që synonte djalin e presidentit amerikan Donald Trump, duke i quajtur pretendimet “propagandë të fabrikuar”, sipas agjencisë iraniane të lajmeve ISNA, transmeton Anadolu.

Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezaei, i përshkroi akuzat si “mashtrime të Netanyahut”, duke iu referuar kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.

“Pretendimi se ka një komplot kundër djalit të Trump nuk është gjë tjetër veçse një gënjeshtër e madhe e krijuar nga Netanyahu për të mashtruar dhe frikësuar presidentin amerikan”, tha ai.

Vërejtjet e tij erdhën pasi transmetuesi shtetëror i Iranit kohët e fundit transmetoi një video të krijuar nga IA që përmban informacione rreth vendbanimit dhe lëvizjeve të Barron Trump, djalit më të vogël të presidentit amerikan, në New York.

Videoja, e transmetuar nga Channel 3 i Iranit, u interpretua gjerësisht si kërcënim ndaj Barron Trump me vrasje.

Tensionet midis Teheranit dhe Washingtonit kanë mbetur të larta që nga fillimi i konfliktit me sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt. Irani u kundërpërgjigj duke synuar pozicionet dhe asetet ushtarake të SHBA-së në vendet arabe në linjë me Washingtonin.

Irani dhe SHBA-ja nënshkruan një memorandum mirëkuptimi prej 14 pikash në Islamabad më 18 qershor, pas ndërmjetësimit të Pakistanit dhe Katarit, me qëllim përfundimin e armiqësive dhe hapjen e rrugës për negociata.

Zbatimi i marrëveshjes që atëherë është përballur me vështirësi, ku Teherani akuzon Washingtonin për dështimin e përmbushjes së angazhimeve të tij. SHBA rifilloi sulmet ushtarake ndaj Iranit në korrik, duke shkaktuar sulme të mëtejshme hakmarrëse iraniane.

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