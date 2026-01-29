Irani i bën thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-së të veprojë ndaj kërcënimeve amerikane

Ambasadori i Iranit në Kombet e Bashkuara, Amir Saeid Iravani, i ka dërguar një letër Këshillit të Sigurimit, duke i bërë thirrje që të ndërmarrë veprime lidhur me kërcënimet e fundit të presidentit amerikan Donald Trump, të cilat, sipas Teheranit, përbëjnë shkelje të qartë të Kartës së OKB-së që ndalon kërcënimin ose përdorimin e forcës.
Letra drejtuar OKB-së, e gjashta që nga rritja e tensioneve mes Uashingtonit dhe Teheranit, në kontekstin e zhvillimeve të fundit politike, citon deklaratën e Trumpit se “një armadë masive po i drejtohet Iranit” si “një kërcënim të drejtpërdrejtë dhe të qartë për përdorimin e forcës”.
Sipas letrës, deklarata e fundit e Trumpit “nuk është një incident i izoluar, por pjesë e një modeli më të gjerë dhe të dokumentuar mirë të shtrëngimit, frikësimit, veprimeve destabilizuese, operacioneve të fshehta të inteligjencës dhe presionit të paligjshëm” ndaj Iranit.
Në dokument theksohet se Irani riafirmon të drejtën e tij për vetëmbrojtje sipas së drejtës ndërkombëtare dhe se do të “ushtrojë të drejtën për të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur sovranitetin, integritetin territorial dhe popullin e tij”.
Irani i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit dhe udhëheqjes së OKB-së që “të refuzojnë kategorikisht çdo përdorim ose kërcënim të forcës” nga Shtetet e Bashkuara dhe ta kujtojnë Uashingtonin, si anëtar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit, për “detyrimet e tij detyruese sipas Kartës së OKB-së dhe pasojat serioze të çdo agresioni ushtarak”. /mesazhi