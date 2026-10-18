Irani i kërkon SHBA-së ta pranojë propozimin për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit

Propozimi i Iranit drejtuar Shteteve të Bashkuara për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit brenda shtatë ditësh mbetet ende në tryezë. Kështu deklaroi të dielën ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araqchi, për mediat e vendit.
Irani e paraqiti propozimin në mesin e shtatorit, pas dështimit të një armëpushimi të përkohshëm., raporton Reuters.
Më vonë, Teherani zyrtar konfirmoi se kishte marrë një përgjigje nga Washingtoni, por javën e kaluar zyrtarët iranianë thanë se negociatat kishin ngecur, pasi pala amerikane nuk kishte adresuar të shtatë kushtet e vendosura nga Irani për rihapjen e ngushticës.
“Qëndrimi ynë është i qartë dhe bazohet në propozimin shtatëditor që i kemi paraqitur SHBA-së. Ata kanë dërguar komentet e tyre, të cilat po i shqyrtojmë, por propozimi ynë mbetet në tryezë”, deklaroi Araqchi, gjatë vizitës në Bagdad, ku mori pjesë në një takim të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik.
Ai akuzoi Washingtonin për mungesë sinqeriteti, duke shtuar se rruga drejt rihapjes së Ngushticës së Hormuzit është e qartë, nëse pala amerikane është e gatshme të veprojë me ndershmëri.
Ndër kushtet e Teheranit janë heqja e bllokadës amerikane ndaj porteve iraniane, shfuqizimi i sanksioneve amerikane mbi eksportet e naftës dhe përfundimi i armiqësive në të gjitha frontet rajonale.
Sipas Araqchit, nëse Washingtoni i pranon kushtet e Iranit, ngushtica mund të rihapet brenda gjashtë ditësh, ndërsa bisedimet do të rifillonin një ditë më pas.
Një nga mosmarrëveshjet kryesore mes dy palëve mbetet programi bërthamor i Iranit. Washingtoni kërkon që kjo çështje të trajtohet që në fillim të negociatave.
Në fillim të këtij muaji, zëvendëspresidenti amerikan, JD Vance, deklaroi se Irani duhet të bëjë një ulje të konsiderueshme të kapaciteteve të pasurimit të uraniumit, në mënyrë që të përmbushë kërkesat amerikane dhe t’i japë fund luftës mes dy vendeve, e cila po vazhdon prej tetë muajsh.
Teherani, nga ana tjetër, këmbëngul se negociatat duhet të përqendrohen fillimisht te rihapja e Ngushticës së Hormuzit dhe rivendosja e sigurisë në këtë rrugë ujore. Para luftës, përmes saj kalonte rreth një e pesta e tregtisë globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm. /koha