“Irani ka arrestuar 3.000 persona për rol në protestat e vazhdueshme mbarëkombëtare”

Televizioni shtetëror iranian raportoi sot se deri në 3.000 persona janë arrestuar për nxitje të dyshuar të trazirave ose provokim të demonstratave në të gjithë Iranin, transmeton Anadolu.
Raporti citoi një burim sigurie që kërkoi të mos identifikohej për shkak të kufizimeve, i cili pretendoi se të arrestuarit janë të përfshirë në protesta antiqeveritare, janë të lidhur me “grupe terroriste” ose të akuzuar për përkeqësim të ngjarjeve.
Më parë, një numërim i veçantë nga Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut, një grup me bazë në SHBA që nuk është i lidhur me qeverinë iraniane, tha se protestat e vazhdueshme kanë çuar në arrestimin e mbi 19 mijë personave.
Në përleshjet që shpërthyen gjatë protestave, kanë humbur jetën 2.677 persona, shtoi grupi. Autoritetet iraniane deri më tani nuk kanë lëshuar asnjë deklaratë mbi numrin e përgjithshëm të personave të vrarë ose të plagosur gjatë protestave.
Protestat filluan më 28 dhjetor në kryeqytetin Teheran, kur dyqanxhinjtë, tregtarët dhe pronarët e bizneseve të vogla organizuan greva dhe demonstrata për të protestuar kundër inflacionit në rritje, rënies së monedhës rial dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike.
Demonstratat që atëherë janë përhapur në shumë qytete dhe janë përshkallëzuar në shprehje pakënaqësie antiqeveritare që përfshijnë punëtorë, studentë dhe të tjerë.