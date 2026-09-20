Irani kërkon heqjen e sanksioneve amerikane dhe lirimin e aseteve të ngrira

Zyrtarë iranianë kanë konfirmuar se janë duke u zhvilluar negociata me Shtetet e Bashkuara, me ndërmjetësimin e Katarit dhe Pakistanit.
Irani po thekson kushtet që i konsideron të rëndësishme për arritjen e një marrëveshjeje dhe një paqeje afatgjatë. Ndër kërkesat kryesore janë heqja e sanksioneve amerikane dhe lirimi i aseteve iraniane të ngrira.
Teherani thotë se sanksionet kanë ndikuar ndjeshëm në ekonominë e vendit, e cila tashmë përballet me vështirësi të mëdha.
Një tjetër çështje e rëndësishme është bllokada detare e vendosur nga SHBA-ja. Zyrtarët iranianë kërkojnë heqjen e saj, veçanërisht për të mundësuar eksportet e naftës, të cilat janë një burim kryesor i të ardhurave për ekonominë iraniane.
Sipas palës iraniane, heqja e këtyre masave është e nevojshme që të mund të arrihet një marrëveshje e negociuar dhe e qëndrueshme. /mesazhi