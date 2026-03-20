Irani lëshon valë të re raketash ndaj Izraelit, bien sirenat në disa qytete

Irani ka lëshuar një valë të pestë raketash drejt Izraelit, sipas raportimeve të mediave iraniane.
Sirenat e alarmit kanë rënë në disa zona, përfshirë Jerusalemin, rajonin e Galilean dhe qytetin e Haifas, raportoi media izraelite.
Garda Revolucionare Islamike (IRGC) njoftoi se sulmi kishte në shënjestër objektiva në Izraelin qendror dhe jugor, përfshirë Tel Aviv, si dhe baza ushtarake amerikane në rajon, duke pretenduar se operacioni u realizua “me sukses të plotë”.
Sipas IRGC-së, sulmi është ende në vazhdim dhe përfshin përdorimin e raketave balistike të rënda me disa koka luftarake, si dhe dronë me rreze të shkurtër veprimi.
Ndërkohë, raportime nga mediat izraelite bëjnë të ditur se fragmente nga raketat e interceptuara kanë rënë në zonën e Gjirit të Haifës dhe në qytetin e Shfar’am, në veri të vendit. /mesazhi