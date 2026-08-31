Irani: Një cisternë nafte mori flakë pasi u godit nga 2 mina në Ngushticën e Hormuzit

Një cisternë nafte mori flakë pasi u godit dy mina detare teksa po përpiqej të ndiqte një rrugë “të paligjshme” përmes Ngushticës së Hormuzit, njoftoi të hënën Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC), transmeton Anadolu.
Anija “u ndal plotësisht pasi u godit nga dy mina detare”, tha IRGC-ja në një deklaratë të transmetuar nga transmetuesi shtetëror IRIB.
IRGC-ja nuk dha detaje për viktimat apo përmasat e dëmeve.
Ajo u bëri thirrje anijeve që kalojnë nëpër këtë rrugë ujore strategjike që të respektojnë procedurat e njoftuara nga Teherani për kalimin përmes Ngushticës së Hormuzit.
Deklarata u bë pasi IRGC-ja njoftoi më herët se kishte rrëzuar një dron amerikan mbi Ngushticën e Hormuzit, duke shkaktuar rrëzimin e tij në ujërat e Gjirit.
Të dielën, forcat amerikane goditën dy lëshues iranianë në ishullin Larak, duke shënuar sulmet e para amerikane në territorin iranian që nga fundi i korrikut, tha një zyrtar amerikan për Axios.