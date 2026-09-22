Irani ofron rihapjen e Hormuzit brenda 7 ditëve nëse SHBA-ja lehtëson presionin ushtarak

Një zyrtar iranian i paidentifikuar tha sot për “Kyodo News” të Japonisë se “Teherani ka ofruar rihapjen e Ngushticës së Hormuzit brenda shtatë ditëve nëse SHBA-ja ndërmerr hapat fillestarë drejt lehtësimit të presionit ushtarak”, transmeton Anadolu.
Anadolu nuk mund të konfirmojë në mënyrë të pavarur vërtetësinë e deklaratës. Propozimi “i është përcjellë tashmë Washingtonit nëpërmjet ndërmjetësve”, thuhet në raportim.
“Ai bën thirrje për bisedime të rinovuara që synojnë arritjen e një fundi të përhershëm të armiqësive midis dy vendeve”, tha zyrtari iranian. Ai përjashtoi një takim midis presidentit iranian Masoud Pezeshkian dhe homologut të tij amerikan Donald Trump në margjinat e sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York këtë javë.
“Ekziston një mundësi për të shkuar drejt një marrëveshjeje”, deklaroi zyrtari iranian. Washingtoni duhet të demonstrojë “seriozitet dhe përkushtim” nëse diplomacia dëshiron të përparojë, shtoi ai.
Zhvillimi vjen mes tensioneve të vazhdueshme midis SHBA-së dhe Iranit, pasi negociatat e tyre mbeten të bllokuara për mosmarrëveshjet në lidhje me lundrimin në Ngushticën e Hormuzit, një rrugë ujore strategjike për furnizimet me energji dhe mallra.
Më 28 shkurt, SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftë kundër Iranit, duke e shtyrë Teheranin të kundërpërgjigjet me sulme ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera të rajonit që strehojnë asetet e SHBA-së.
Pasi ranë dakord për armëpushim të ndërmjetësuar nga Pakistani në prill, SHBA-ja dhe Irani nënshkruan Memorandumin e Mirëkuptimit të Islamabadit në qershor, i cili u dha dy palëve 60 ditë për të diskutuar një marrëveshje afatgjate.
Por, të dyja palët u angazhuan shpejt në sulme hakmarrëse dhe SHBA-ja rivendosi bllokadën e saj ushtarake të porteve iraniane ndërsa Teherani mbylli Hormuzin.