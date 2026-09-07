Irani paralajmëron shpalljen e një “zone të ndaluar” pranë ngushticës së Hormuzit

Irani ka paralajmëruar se do të shpallë në ditët në vijim një “zonë të ndaluar” pranë ngushticës strategjike të Hormuzit, duke kërcënuar me masa ndaj çdo anijeje që hyn në këtë zonë.
Mohsen Rezaei, një zyrtar i lartë i sigurisë në Iran, tha për televizionin shtetëror se zona do të shtrihet nga vija e bllokadës së Marinës amerikane dhe do të përfshijë pjesë të Gjirit Persik.
“Çdo anije që hyn në këtë zonë të re do të vendoset në listën e sanksioneve të Iranit”, tha Rezaei.
Ai njoftoi gjithashtu se Irani dhe Omani pritet të nënshkruajnë në ditët e ardhshme një marrëveshje për një korridor të ri përmes Hormuzit, ndërsa pikat e hyrjes dhe daljes do të jenë nën kontrollin iranian.
Rezaei tha se ngushtica e Hormuzit është “plotësisht e mbyllur dhe nën kontrollin e forcave të armatosura”, duke e cilësuar deklaratën e presidentit amerikan Donald Trump se rruga ujore mbetet e hapur si “një gënjeshtër e madhe”.
Ndërkohë, kryenegociatori iranian Mohammad Bagher Ghalibaf paralajmëroi se çdo sulm i ri amerikan do të përballet me një përgjigje më të fuqishme.
“Epoka e përgjigjeve proporcionale ka marrë fund”, deklaroi Ghalibaf, duke shtuar se çdo agresion ndaj interesave dhe sigurisë së Iranit do të marrë një përgjigje “më të shpejtë, më intensive dhe më të dhimbshme”.
Përshkallëzimi vjen pas sulmeve amerikane të javës së kaluar dhe përplasjeve të fundit mes dy vendeve. Ndërkohë, Uashingtoni po vendos sanksione ndaj subjekteve me lidhje financiare me Iranin, ndërsa vazhdon bllokadën kundër porteve iraniane. /mesazhi