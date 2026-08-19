Irani paralajmëron shtetet e Gjirit që të mos ndihmojnë ushtrinë amerikane

Shefi i Shtabit të Iranit, gjeneralmajor Ali Abdollahi paralajmëroi të mërkurën shtetet e Gjirit kundër ofrimit të ndihmës për ushtrinë amerikane mes tensioneve të rritura rajonale, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X, Abdollahi tha se vendet në brigjet jugore të Gjirit që kanë deklaruar publikisht se nuk do të lejojnë Washingtonin të përdorë territorin e tyre kundër Iranit “duhet ta dinë se asgjë nuk i shpëton vëmendjes sonë”.
Ai tha se prania e një numri të madh avionësh ushtarakë amerikanë, veçanërisht e avionëve cisterna për furnizim me karburant në ajër, në bazat anembanë rajonit nuk ka gjasa të ndodhë pa dijeninë e vendeve pritëse.
“Ne paralajmërojmë se çdo ndihmë apo lehtësim i ofruar për ushtrinë agresore amerikane do të konsiderohet pjesëmarrje së bashku me forcat amerikane”, tha Abdollahi.