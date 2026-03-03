Irani paralajmëron: Sirenat e raketave në Izrael nuk do të ndalen

Shtabi Qendror “Khatam al-Anbiya” i Forcave të Armatosura të Iranit ka paralajmëruar se sirenat e alarmit në territoret e pushtuara izraelite “nuk do të ndalen”, ndërsa sulmet hakmarrëse ndaj objektivave izraelite vazhdojnë.
Në një mesazh video të publikuar të hënën, koloneli Ebrahim Zolfaghari dha detaje mbi operacionin ushtarak iranian “True Promise 4”, i nisur pas, siç u shpreh ai, agresionit të paligjshëm amerikano-izraelit dhe vrasjes së Udhëheqësit të Revolucionit Islamik, Ali Khamenei.
Sipas tij, faza e dhjetë e operacionit përfshiu lëshimin e raketave “Kheybar” drejt selive në Tel Aviv, si dhe ndaj qendrave ushtarake e të sigurisë në Haifa dhe disa lokacioneve në Jerusalemin Lindor. Ai theksoi se Irani kishte paralajmëruar më herët për zgjerimin e sulmeve dhe se sirenat në Izrael “nuk do të pushojnë”.
Zolfaghari u bëri thirrje kolonëve izraelitë të largohen menjëherë nga territoret e pushtuara dhe të qëndrojnë larg bazave ushtarake dhe qendrave të sigurisë.
Ai shtoi se, si pjesë e operacionit, forcat iraniane kishin shënjestruar aeroplanmbajtësen amerikane USS Abraham Lincoln me katër raketa lundruese, duke e detyruar atë të tërhiqet drejt juglindjes së Oqeanit Indian.
Sipas deklaratës, sulmet iraniane kanë nxjerrë jashtë funksionit bazën amerikane Ali al-Salem në Kuvajt dhe kanë shkatërruar infrastrukturë detare amerikane në atë vend. Gjithashtu, katër dronë iranianë thuhet se goditën bazën detare amerikane në portin Salman në Bahrein, duke dëmtuar rëndë seksionin e komandës dhe mbështetjes.