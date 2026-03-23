Irani paraqet 6 kushte për armëpushim, mbyllja e bazave amerikane dhe kompensime financiare mes kërkesave

Teherani ka paraqitur gjashtë kushte për t’i dhënë fund tensioneve me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin, ndërsa Presidenti Donald Trump bëri thirrje për hapjen e Ngushticës së Hormuzit brenda 48 orëve, përndryshe SHBA-të do të sulmojnë termocentralet iraniane.
Përgjigja e ushtrisë së Teheranit ka qenë e prerë: “Ne do të godasim infrastrukturën energjetike dhe të IT-së të Shteteve të Bashkuara”, tha një zëdhënës ushtarak për agjencinë Fars. Ali Mousavi, përfaqësuesi i Iranit në OKB, shtoi: “Ngushtica është e mbyllur vetëm për armiqtë tanë”.
Sipas agjencisë Tasnim, degë e IRGC-së, gjashtë kushtet e Teheranit për t’i dhënë fund konfliktit përfshijnë: sigurinë që konflikti të mos përsëritet, mbylljen e bazave amerikane në rajon, pagesa e kompensimeve për Iranin, përfundimin e operacioneve kundër grupeve rajonale të lidhura me Teheranin, zbatimin e një regjimi të ri ligjor për Ngushticën e Hormuzit dhe ndjekjen penale të punonjësve të mediave anti-iraniane. /tema