Irani pretendon se ka “goditur me raketa balistike selinë kryesore të Mossad-it” në Irak

Irani pretendon se si pjesë e sulmeve të tij me raketa balistike ndaj bazave të grupeve terroriste dhe spiunëve në rajon, ka goditur me raketa balistike gjithashtu edhe selinë e agjencisë izraelite të inteligjencës së jashtme Mossad në qytetin Erbil të Irakut, transmeton Anadolu.

Në deklaratën e bërë nga Ushtria e Gardës Revolucionare iraniane, thuhet se krahas objektivave të organizatës terroriste DAESH në territorin e Sirisë, me raketa balistike është shënjestruar edhe selia e agjencisë së inteligjencës së jashtme izraelite Mossad në Erbil të Irakut.

Në sulmet e kryera kundër vrasjes nga Izraeli të komandantëve të Gardës Revolucionare dhe grupeve të milicisë të mbështetur nga Irani, thuhet se “u shkatërrua një nga selitë kryesore të spiunazhit të Mossad në Erbil, e cila ishte qendra e aktiviteteve të spiunazhit dhe planifikimit të akteve terroriste në Iran”.

Pas lajmeve për sulmet me raketa në Erbil të Irakut, Ushtria e Gardës Revolucionare iraniane njoftoi se ka “goditur me raketa balistike selinë e grupeve terroriste anti-iraniane dhe spiunëve” në rajon.

Në deklaratën e dytë të lëshuar pas kësaj deklarate, thuhej se me raketa balistike të lëshuara nga Irani janë bombarduar edhe objektivat e organizatës terroriste DAESH në Siri.

Njoftohet se sulmet u kryen kundër sulmit vetëvrasës me bombë në Kerman, të cilin e mori përsipër organizata terroriste DAESH, sulmi që synonte forcat e sigurisë në qytetin Rask dhe sulmet në Siri në të cilat u vra Razi Mousavi, një nga komandantët e lartë të Ushtrisë së Gardës Revolucionare.

Është raportuar se në shumë pika në Erbil të Irakut janë kryer sulme me raketa dhe mjete ajrore pa pilot (dronë).

Në lajmet në mediat vendase thuhet se shpërthime janë dëgjuar në shumë rajone, veçanërisht në Konsullatën e Përgjithshme të SHBA-së në Erbil dhe në bazën e koalicionit anti-DAESH të udhëhequr nga SHBA-ja që ndodhet pranë Aeroportit Ndërkombëtar të Erbilit.

BREAKING:

Iran launched many ballistic missiles, hitting the Israeli Intelligence Mossad headquarters in Erbil, Iraq. pic.twitter.com/Zcz5PB47gj

— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) January 16, 2024