Irani: Takimi rajonal në Oman u anulua me kërkesë të Arabisë Saudite

Irani tha të hënën se një takim i planifikuar në Oman që përfshin ministrat e jashtëm nga vendet e Gjirit dhe Teherani u anulua me kërkesë të Arabisë Saudite, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmail Baqaei, tha në një konferencë për shtyp se Riadi ka kërkuar që takimi të mos zhvillohet për momentin.
“Raporti që Arabia Saudite kërkoi që takimi të mos mbahej për momentin është i saktë”, tha Baqaei, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA.
Ai hodhi poshtë përpjekjet për të lidhur Iranin me zhvillimet e fundit midis Arabisë Saudite dhe Jemenit, duke thënë se problemet e Jemenit kanë “rrënjë të gjata”.
Nuk ka patur asnjë koment të menjëhershëm nga Arabia Saudite.
Baqaei tha se takimi i planifikuar pritej të ofronte një mundësi për Iranin dhe Omanin për të paraqitur një mirëkuptim të arritur pas javësh negociatash në lidhje me rrugët detare në Ngushticën e Hormuzit dhe rolet e të dy vendeve si shtete bregdetare.
Ai tha se Teherani ka pritur që vendet e rajonit të “njohin mundësinë” dhe të përdorin takimin për të diskutuar krijimin e një rajoni të sigurt pa ndërhyrje nga aktorët e jashtëm.
Zëdhënësi Baqaei tha se mirëkuptimi Iran-Oman është finalizuar pavarësisht anulimit të takimit.
“Ne do të vendosim, në konsultim me Omanin, për hapin e ardhshëm dhe si të shpallim ose regjistrojmë këtë mirëkuptim,” shtoi ai.
Irani dhe Omani kanë zhvilluar bisedime për një marrëveshje të përkohshme për të menaxhuar transportin detar përmes rrugës ujore që kur një memorandum mirëkuptimi i qershorit i rënë dakord midis Washingtonit dhe Teheranit për t’i dhënë fund luftës që filloi në shkurt, u rrëzua.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kishin rënë dakord të zgjasin një armëpushim në prill dhe të lejonin gradualisht që anijet përmes ngushticës të ktheheshin në nivelet e paraluftës, ndërkohë që ata mbanin bisedime për një zgjidhje përfundimtare.
Të dielën, ministri i Jashtëm i Omanit, Badr Albusaidi, njoftoi se “Në interes të konsensusit takimi rajonal i caktuar për nesër në Salalah është shtyrë”.
“Ne mbetemi të përkushtuar për të nxitur dialogun që mbështet stabilitetin dhe bashkëpunimin e qëndrueshëm në rajonin tonë,” tha ai.