Irani thotë se anijet duhet të marrin leje nga ai për të kaluar përmes Ngushticës së Hormuzit

Sipas komandantit të marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), Alireza Tangsiri, çdo anije që kërkon të kalojë përmes Ngushticës së Hormuzit “duhet të marrë leje nga Irani,” transmeton Anadolu.
“A iu dhanë anijeve garanci se mund të kalonin përmes Ngushticës së Hormuzit? Kjo duhet t’u bëhet pyetje ekuipazheve të anijeve Express Rome dhe Mayuree Naree, të cilët sot, duke u besuar premtimeve boshe, injoruan paralajmërimet dhe tentuan të kalonin përmes ngushticës, por përfunduan duke u kapur”, shkroi Tangsiri në rrjetin social amerikan X.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme të përbashkëta kundër Iranit më 28 shkurt, të cilat kanë vrarë më shumë se 1.300 persona, përfshirë ish-liderin suprem të Iranit, Ali Khamenei, si dhe mbi 150 nxënëse.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa, duke shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe disa vende të Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane.
Irani ka mbyllur në mënyrë efektive Ngushticën e Hormuzit që nga fillimi i marsit. Kjo rrugë ujore strategjike zakonisht përpunon rreth 20 milionë fuçi naftë në ditë dhe afërsisht 20 për qind të tregtisë globale të gazit natyror të lëngshëm (LNG). Ky veprim tashmë ka shtyrë çmimet e naftës në rritje.
Dje, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kërcënoi Iranin me pasoja ushtarake të paprecedenta nëse ka vendosur mina në Ngushticën e Hormuzit dhe nuk i largon ato.