Irani vendos 7 kushte të reja për rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe rifillimin e bisedimeve

Irani nuk do ta rihapë Ngushticën e Hormuzit dhe as nuk do të kthehet në negociata derisa të përmbushen shtatë kushte të reja të paraqitura nëpërmjet ndërmjetësve, tha Mohsen Rezaei, sekretar i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare, transmeton Anadolu.
“Ne nuk do të kthehemi te diplomacia e së kaluarës, megjithatë nuk po e braktisim plotësisht diplomacinë”, tha Rezaei në një deklaratë të transmetuar nga agjencia e lajmeve ISNA, duke shtuar se Teherani “nuk është më i interesuar për marrëveshje, garancia e të cilave ishte mirëbesimi politik”.
Ai tha se preferenca e Iranit ishte “de-eskalimi”, por “sa më gjatë që SHBA e zvarriste luftën, aq më i fortë do të bëhej Irani, megjithëse kjo nuk ishte ajo që dëshironte Teherani”.
Rezaei paralajmëroi gjithashtu se nëse lufta do të rifillojë, Irani do të përdorë aftësi të reja për të shënjestruar asetet amerikane në rajon, duke përfshirë kabllot dhe objektet e inteligjencës artificiale.
Ai pranoi se Irani do të vuajë nga një bllokadë e zgjatur, duke thënë se “kushdo që pretendon të kundërtën po tregohej jorealist”.
Irani, shtoi ai, shënjestroi “pesë anije që u përkisnin kontrabandistëve çdo natë gjatë dy deri në tre muajve të fundit”.
SHBA-të dhe Izraeli nisën luftën kundër Iranit më 28 shkurt, duke e shtyrë Teheranin të kundërpërgjigjej me sulme me raketa dhe dronë në rajon dhe në fakt të mbyllte Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe për furnizimet globale me energji.
Një memorandum mirëkuptimi, i nënshkruar në qershor për të hapur rrugën për një marrëveshje përfundimtare paqeje SHBA-Iran, dështoi për shkak të mosmarrëveshjeve mbi lundrimin në ngushticë.