IRGC-ja e Iranit njofton goditjen e “supercisternës” së tretë “shkelëse” brenda dy ditësh në Hormuz

Marina e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha të hënën se një supercisternë, të cilën e cilësoi si “shkelëse”, është goditur dhe ka marrë flakë në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar nga zyra e saj për marrëdhënie me publikun, marina tha se cisterna është goditur të hënën në mëngjes, pasi kishte fikur sistemin e navigimit dhe kishte shpërfillur paralajmërimet.
Sipas deklaratës, kjo është supercisterna e tretë që goditet brenda dy ditësh.
Ajo pretendoi se anija, njësoj si ato të goditura më parë, ishte përpjekur të largohej nga ngushtica dhe të cenonte rendin dhe sigurinë në këtë rrugë ujore.
Deklarata nuk e identifikoi cisternën, flamurin nën të cilin lundronte apo operatorin e saj dhe nuk specifikoi se si është goditur.
Marina e IRGC-së paralajmëroi se çdo bashkëpunim i anijeve tregtare dhe cisternave të naftës me ushtrinë amerikane në Ngushticën e Hormuzit dhe në Gjirin Persik do të përballet me “përgjigje vendimtare”.