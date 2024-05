Irlanda do të shpallë njohjen e shtetit palestinez të mërkurën

Qeveria irlandeze do të shpallë njohjen e shtetit palestinez të mërkurën, raporton agjencia e lajmeve Reuters, duke cituar një “burim të njohur me këtë çështje”.

Qeveria irlandeze të martën në mbrëmje tha se kryeministri dhe ministri i jashtëm do të flisnin me media të mërkurën në mëngjes, por nuk tha se cila do të ishte tema.

Anëtarët e Bashkimit Evropian, Irlanda, Spanja, Sllovenia dhe Malta kanë treguar javët e fundit se planifikojnë të bëjnë njohjen, duke argumentuar se një zgjidhje me dy shtete është thelbësore për paqen e qëndrueshme në Lindjen e Mesme.