Irlanda e njeh zyrtarisht shtetin palestinez

Irlanda ka njohur zyrtarisht shtetin palestinez, ka thënë qeveria në një deklaratë, duke sfiduar Izraelin, i cili e kishte dënuar planin.

Qeveria miratoi njohjen në një mbledhje të kabinetit të martën në mëngjes, thuhet në deklaratë.

“Qeveria e njeh Palestinën si një shtet sovran dhe të pavarur dhe ra dakord të vendosë marrëdhënie të plota diplomatike midis Dublinit dhe Ramallah”, thuhet në deklaratë.

“Një ambasador i Irlandës në Shtetin e Palestinës do të emërohet së bashku me një Ambasadë të plotë të Irlandës në Ramallah.”

🇮🇪 🇵🇸 The Irish tricolour and the flag of Palestine both flying proudly at Leinster House today on a historic day as Ireland finally, after decades of people campaigning, recognises the State of Palestine.

