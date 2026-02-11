Ish-kryeministri i Irakut: Armët duhet të mbeten vetëm në duart e shtetit për të siguruar stabilitetin

Ish-kryeministri irakian, Nouri al-Maliki tha të mërkurën se kufizimi i armëve vetëm nën kontrollin e shtetit dhe mbajtja e një ushtrie të vetme kombëtare janë thelbësore për ndërtimin e një Iraku të qëndrueshëm, transmeton Anadolu.
“Populli irakian ka duruar vite lufte dhe dhune dhe meriton të jetojë në siguri dhe dinjitet”, tha Maliki, kreu i Koalicionit të Shtetit të Ligjit të Irakut, në komentet e transmetuara nga agjencia shtetërore e lajmeve INA.
“Qetësia, uniteti, zbatimi i sundimit të ligjit, kufizimi i armëve vetëm në duart e shtetit dhe të paturit e një ushtrie që përfshin të gjithë përbërësit e popullit irakian nën komandën e komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura përfaqësojnë themelin për ndërtimin e një shteti të qëndrueshëm”, shtoi ai.
Maliki tha se stabiliteti do të krijonte një “mjedis të sigurt” për të inkurajuar investimet, për të gjeneruar vende pune për të rinjtë dhe për të çuar përpara përpjekjet e rindërtimit në të gjithë vendin.
Maliki u nominua nga Korniza e Koordinimit, aleanca më e madhe politike shiite e Irakut, për t’u bërë kryeministri i ri i vendit pas zgjedhjeve parlamentare të vitit të kaluar.
Megjithatë, emërimi u kundërshtua nga presidenti i SHBA-së Donald Trump, i cili kërcënoi të ndërpresë mbështetjen për Irakun nëse Maliki rikthehet në detyrë.
Korniza e Koordinimit ka ruajtur mbështetjen e saj për Malikin, i cili e përshkroi paralajmërimin e Trump si “ndërhyrje flagrante” në punët e brendshme të Irakut.
Maliki më parë shërbeu dy mandate radhazi si kryeministër nga viti 2006 deri në vitin 2014 përpara se Haider al-Abadi ta pasonte atë.
Qëndrimi i tij u shoqërua me sfida të mëdha sigurie, veçanërisht me ngritjen e grupit terrorist ISIS (DAESH), i cili pushtoi gati një të tretën e territorit të Irakut përpara se Bagdadi të shpallte fitoren ndaj tij në vitin 2017.
Iraku mbajti zgjedhje parlamentare më 11 nëntor 2025, me pjesëmarrjen e votuesve që arriti në 56,11 për qind. Ligjvënësit e zgjedhur në votim janë përgjegjës për zgjedhjen e presidentit dhe dhënien e besimit qeverisë.