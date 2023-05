Ish-kryeministri pakistanez thotë mund të arrestohet sërish ‘në çdo çast’ – VIDEO

Ish-kryeministri pakistanez Imran Khan tha sot se policia ka rrethuar rezidencën e tij në qytetin verilindor Lahore dhe se ai mund të arrestohet në çdo çast, transmeton Anadolu.

“Mbase postimi im i fundit në Twitter para arrestimit tim të radhës. Policia ka rrethuar shtëpinë time”, tha Khan në një postim në Twitter me një video-mesazh.

Megjithatë, nuk kishte asnjë koment të menjëhershëm nga qeveria në lidhje me postimin e Khanit në lidhje me rrethimin e shtëpisë së tij nga policia.

Zhvillimi erdhi pasi qeveria provinciale e provincës verilindore Punjab i dha një “ultimatum” 24-orësh udhëheqjes së partisë së Khanit, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), për të dorëzuar “30 deri në 40” keqbërës të dyshuar të përfshirë në protestat e dhunshme të javës së kaluar kundër arrestimit të ish-kryeministrit për një rast korrupsioni.

Ministri i Informacionit i Punjabit, Aamir Mir, në një konferencë për shtyp sot, pretendoi se “keqbërësit e kërkuar” fshihen brenda rezidencës “Zaman Park” të Khanit që ndodhet në një lokalitet të shtrenjtë në Lahore. PTI-ja i ka mohuar pretendimet.

Mir paralajmëroi se forcat e sigurisë këtë herë nuk do të hezitojnë të marrin masa të rrepta nëse keqbërësit nuk dorëzohen brenda afatit.

Ai u referohej përplasjeve mes policisë dhe mbështetësve të Khanit, kur policia u përpoq të arrestonte Khanin për mosparaqitjen para një gjykate në një rast korrupsioni muajin e kaluar.

Në video-mesazhin e tij, Khan tha se të gjitha sondazhet kanë treguar se partia e tij do të fitojë zgjedhjet e ardhshme me një shumicë dërrmuese.

Në një referencë të tërthortë për ushtrinë e vendit, ai tha se “ata” që nuk duan që ai të kthehet në pushtet, inskenuan dhunën.

Ndërkohë, shefi i ushtrisë, gjeneral Asim Munir, përsëriti se të gjithë ata që janë përgjegjës për “turpin e kombit në Ditën e Zezë të 9 Majit”, do të dalin para drejtësisë.

Sipas një deklarate të ushtrisë, Munir i bëri këto komente gjatë një vizite në Garnizonin e Sialkotit pranë kufirit indian sot, duke iu referuar sulmeve në disa instalime ushtarake gjatë protestave të dhunshme të javës së kaluar.

Qeveria dhe ushtria kanë njoftuar tashmë se ata që janë përfshirë në sulmet ndaj instalimeve ushtarake do të gjykohen sipas Aktit të Ushtrisë dhe Aktit të Sekreteve Zyrtare.

Reportedly scenes from outside my house while I was addressing the nation pic.twitter.com/a5vNgwMFLz

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 17, 2023