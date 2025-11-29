Ish-pjesëtarit të UÇK-së i caktohen 30 ditë paraburgim në Beograd

Avokati i ish-pjesëtarit të UÇK-së, Xhevdet Smakiqi, ka njoftuar se Gjykata në Beograd ka caktuar 30 ditë paraburgim për klientin e tij. Ai ka kritikuar Qeverinë në detyrë të Kosovës për mungesë presioni efektiv diplomatik ndaj Serbisë.
“Privimi i kundërligjshëm nga liria i ish-pjesëtarit të UÇK-së Avni Qenaj! Në mungesë të një Qeverie serioze të Kosovës vazhdojnë kidnapimet e ish-pjesëtarëve të UÇK-së, sepse Qeveria, duke u sjellë në mënyrën më joserioze që 5 vjet në negociatat në Bruksel, Serbia lehtësisht shkel marrëveshjet e Brukselit, ku garantohet liria e lëvizjes dhe kapitalit si e drejtë themelore njerëzore dhe parime themelore të BE-së, por që kjo e drejtë nuk po zbatohet për ish-pjesëtarët e UÇK-së,” ka shkruar Smakiqi në Facebook.
Ai ka shtuar se vendimi i gjykatës për paraburgimin e Qenajt është marrë pa asnjë provë të vetme.
“Ish-pjesëtarit të UÇK-së, shtetasit të Republikës së Kosovës, Avni Qenajt, pa asnjë provë të vetme, Gjykata në Beograd dje ia ka caktuar 30 ditë paraburgimin, në vend që ai të lirohej nën presionin diplomatik efektiv të Qeverisë normale e serioze që na mungon,” ka deklaruar Smakiqi.
Megjithatë, avokati është shprehur optimist se pafajësia e Qenajt do të dalë fituese.
“Familja Qenaj në këto ditë festive kombëtare gjendet nën ankth, ka mbetur e vetmuar pa mbështetjen e shtetit që ka luftuar dhe po detyrohet vetë të luftojë përmes angazhimit privat me avokatët e saj për të përmbushur të drejtat ligjore, lirinë e lëvizjes edhe për familjarin e saj sikur të mos ekzistonte Qeveria e Kosovës,” ka thënë Smakiqi.
Ai ka përfunduar duke nënvizuar:
“Pafajësia e Avni Qenajt do të triumfojë, por çfarë kuptimi ka ekzistenca e shtetit e Qeverisë së Kosovës kur dështon në secilën fushë.”