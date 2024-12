Ish-presidenti francez Sarkozy humb apelin në rastin për korrupsion, konfirmohet vendimi për burg shtëpiak

Gjykata më e lartë e apelit e Francës la në fuqi sot dënimin për korrupsion të ish-presidentit Nicolas Sarkozy, duke e urdhëruar atë të mbajë një hallkë elektronike për një vit në burg shtëpiak, njoftuan mediat lokale.

Gjykata e Kasacionit konfirmoi vendimin kundër Sarkozyt në “çështjen Bismuth”, duke e urdhëruar atë të mbajë një byzylyk elektronik për një periudhë prej një viti, i pari për një president në vend, sipas transmetuesit BFMTV.

Sarkozi nuk do të jetë në gjendje të apelojë sërish vendimin në Francë, megjithëse avokati i tij tha se ka në plan të aplikojë në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

Ai ishte dënuar me tre vjet burg, me dy vjet në liri me kusht.

Politikani 70-vjeçar i qendrës së djathtë u përgjua në vitin 2013 pas dyshimeve se ai financoi ilegalisht fushatën e tij zgjedhore nga burime libiane.

Hetuesit zbuluan se ish-presidenti ka përdorur dy linja të tjera telefonike të regjistruara me emrin Paul Bismuth. Sarkozy ka komunikuar vetëm me avokatin e tij Thierry Herzog përmes këtyre dy numrave.

Sarkozy, i cili udhëhoqi vendin në periudhën 2007-2012, dhe avokati i tij Thierry Herzog, u akuzuan për ryshfet ndaj Gilbert Azibert, një ish-gjyqtar në Gjykatën e Kasacionit në vitin 2014 për të marrë informacion në lidhje me një hetim gjyqësor.

Në këmbim, Sarkozy i kishte premtuar gjyqtarit një punë prestigjioze në Monako.