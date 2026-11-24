Joe Kasper, shef i kabinetit të sekretarit amerikan të Mbrojtjes, Pete Hegseth, gjatë tre muajve të parë të administratës së dytë të presidentit Donald Trump, ka kritikuar publikisht kreun e Pentagonit dhe ka kërkuar dorëheqjen e tij, transmeton Anadolu.
Në një intervistë të publikuar nga Politico, Kasper kritikoi drejtimin e Departamentit të Mbrojtjes nga Hegseth dhe menaxhimin e luftës në vazhdim me Iranin, duke argumentuar se kreu i Pentagonit ka dëmtuar marrëdhëniet me Kongresin dhe ka lënë mënjanë drejtuesit e lartë ushtarak.
Kasper argumentoi se efektiviteti i Hegseth është zvogëluar deri në atë pikë sa “ka ardhur koha që Pete të largohet nga detyra”, duke e akuzuar atë se i jep përparësi “shfaqjes dhe egos, si në qëndrim ashtu edhe në ndjenjën e së drejtës për privilegje”, në vend të përulësisë dhe shërbimit.
Duke e cilësuar udhëheqjen e sekretarit Hegseth si “konfrontuese”, ish-bashkëpunëtori pretendoi se sekretari ka “djegur urat” me ligjvënësit në Kapitol Hill dhe parashikoi se ai do të renditet në mesin e 10 për qind të fundit të sekretarëve amerikanë të Mbrojtjes.
Kasper kritikoi gjithashtu sekretarin amerikan për shndërrimin e nismave për rekrutimin dhe forcimin e etikës luftarake në shpërqendrime “qesharake”.
Këto deklarata vijnë pas votimit të 10 nëntorit në Dhomën e Përfaqësuesve të SHBA-së, ku ligjvënësit praktikisht lanë mënjanë një rezolutë për shkarkimin e Hegseth-it, duke ia referuar atë Komitetit Gjyqësor.
Demokratët janë zotuar të paraqesin një tjetër rezolutë për shkarkimin e tij pasi të marrin kontrollin e të dy dhomave të Kongresit në muajin janar.
Një zyrtar i lartë i Pentagonit i hodhi poshtë pretendimet e Kasper-it, duke i cilësuar ato si “thashetheme të sajuara” nga një “ish-punonjës i pakënaqur”, i cili po përpiqet të mbulojë “mandatin e tij të dështuar”.