Italia dhe Spanja i japin fund mosmarrëveshjes kufitare pas bisedimeve Meloni-Sanchez

Italia zgjati kontrollet e përkohshme kufitare për të mbërriturit nga Spanja me vetëm shtatë ditë të premten, në një shenjë të shkrirjes së marrëdhënieve midis Romës dhe Madridit pas javësh tensionesh mbi migracionin.
Vendimi pasoi një takim kokë më kokë midis kryeministres italiane Giorgia Meloni dhe homologut të saj spanjoll, Pedro Sanchez, në margjinat e samitit të BE-së në Bruksel, tha një diplomat për Euronews.
Kontrollet kufitare u futën fillimisht më 1 gusht për një muaj, pas mbërritjes së pothuajse 90,000 migrantëve të parregullt në enklavën spanjolle të Ceutës. Qeveria italiane më pas i zgjati ato me 15 ditë në tre raste të ndryshme, duke pezulluar de facto rregullat e qarkullimit të lirë me Spanjën.
Spanja prezantoi një masë reciproke, e cila rinovohej çdo herë, në shenjë hakmarrjeje për kontrollet, të cilat i konsideronte të pajustifikuara. Zgjatja e fundit spanjolle duhej të skadonte më 22 tetor. Si rezultat, masat e të dy vendeve tani janë të harmonizuara dhe do të skadojnë në të njëjtën ditë.
Ministrat e brendshëm të të dy vendeve pritet të hartojnë masa alternative javën e ardhshme, sipas burimeve diplomatike italiane dhe spanjolle.
Kontrollet e rastësishme po kryhen aktualisht në aeroporte dhe porte, pasi të dy vendet nuk kanë kufij tokësorë.
Sipas Ministrit të Brendshëm italian, pothuajse 500,000 njerëz u kontrolluan në muajin e parë të kontrolleve kufitare. Tridhjetë e një prej tyre, përfshirë tetë qytetarë marokenë, iu refuzua hyrja, ndërsa Ministri nuk tregoi nëse ata kishin hyrë në Spanjë me fluksin masiv në Ceuta.
Sipas qeverisë spanjolle, asnjë migrant i parregullt nuk është zhvendosur në Spanjën kontinentale nga Ceuta.
Meloni, i cili udhëheq një qeveri të ekstremit të djathtë, dhe Sanchez, një udhëheqës i qendrës së majtë, janë përplasur vazhdimisht mbi politikën e migracionit.
Ata gjithashtu do të gjenden në anë të kundërta në samitin evropian të së premtes, ku migracioni është përsëri në axhendën e udhëheqësve të BE-së, me një diskutim strategjik të planifikuar gjatë drekës.
Ndër tema të tjera, do të diskutohet plani i Spanjës për të legalizuar rreth 600,000 migrantë pa dokumente. Disa vende janë të shqetësuara për një efekt të mundshëm domino në të gjithë BE-në dhe rrezikun që masa të veprojë si një “faktor tërheqës”, duke tërhequr më shumë migrantë të parregullt. /tema