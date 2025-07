Italia do të presë konferencën ndërkombëtare për rindërtimin e Ukrainës

Italia dhe Ukraina do të bashkëorganizojnë “Konferencën për Rimëkëmbjen e Ukrainës” (URC2025) më 10-11 korrik në Romë, duke mbledhur rreth 5.000 pjesëmarrës nga e gjithë bota, tha sot Ministria e Jashtme italiane, transmeton Anadolu.

Konferenca, që do të mbahet në Qendrën e Konventave La Nuvola, është “ngjarja më e rëndësishme ndërkombëtare kushtuar rimëkëmbjes, rindërtimit dhe modernizimit të Ukrainës”, sipas deklaratës së ministrisë.

Ngjarja do të përfshijë rreth 100 delegacione qeveritare, 40 organizata ndërkombëtare, përfshirë banka të mëdha zhvillimi, 2.000 kompani, autoritete lokale, përfaqësues të shoqërisë civile dhe mbi 500 gazetarë të akredituar.

Kryeministrja italiane Giorgia Meloni do të mirëpresë krerët e shteteve dhe qeverive të enjten në mëngjes. Pas një fotoje familjare me udhëheqësit e delegacioneve, ajo do të hapë zyrtarisht seancën plenare në orën 10:30 të mëngjesit sipas kohës lokale me një fjalim.

“Konferenca do të përqendrohet në katër dimensione kryesore: biznesi, humanitarja, rimëkëmbja lokale dhe rajonale dhe reformat në procesin e pranimit të Ukrainës në BE”, theksohet në deklaratë.

“Do të përfshihet gjithashtu një dimension i rëndësishëm kulturor, me fokus në mbrojtjen e trashëgimisë në zonat e konfliktit”, shtohet në të.

Ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani do të hapë “Konferencën e Donatorëve të Ukrainës” në orën 8:30 të mëngjesit sipas kohës lokale, një sesion i dedikuar për financimin e rimëkëmbjes së Ukrainës.

Ai gjithashtu do të lançojë Forumin e Rimëkëmbjes së Ukrainës, i cili do të përfshijë disa panele tematike.

“Tajani do të takohet me kompani të mëdha italiane pjesëmarrëse në konferencë dhe do të mbajë një agjendë të plotë takimesh dypalëshe me homologët e tij”, tha ministria.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy gjithashtu mbërriti sot në Romë për të marrë pjesë në konferencë.