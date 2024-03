Italia krijon fond 1 miliardë euro për zhvillimin e AI

Italia kërkon të përdorë presidencën e G7-ës këtë vit për të rikthyer vëmendjen drejt impaktit që AI Do të ketë mbi vendet e punës dhe pabarazinë ndërsa të krijojë një set masash dhe udhëzimesh për zhvillimin e teknologjisë.

Italia ka planifikuar të krijojë një fond investimi me një kapital fillestar prej 1 miliardë eurosh për të promovuar projektet e inteligjencës artificiale tha Kryeministrja e Italisë Georgia Meloni ditën e Marte.

Mbështetur nga CDP Venture Capital, fondi do të ngrijë 2 miliardë euro të tjera nga sektori privat tha CEO Agostino Scorajenchi.

Italia kërkon të përdorë presidencën e G7-ës këtë vit për të rikthyer vëmendjen drejt impaktit që AI Do të ketë mbi vendet e punës dhe pabarazinë ndërsa të krijojë një set masash dhe udhëzimesh për zhvillimin e teknologjisë.

“Ne jemi të bindur se mund dhe duhet të ketë një mënyrë italiane për inteligjencën artificiale,” tha Meloni në një video-mesazh, duke shtuar se qeveria po punon për një projekt-ligj për të rregulluar sektorin në Itali.

Si pjesë e legjislacionit të planifikuar, që do të paraqitet në javët e ardhshme, nënsekretari i kabinetit Alessio Butti tha se Roma do të krijojë një organ me një rol mbikëqyrës dhe mbështetës në zbatimin e strategjisë kombëtare të AI.