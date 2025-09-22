Italia përballet me grevë mbarëkombëtare për shkak të Gazës, preken disa sektorë

Italia sot po përjeton një grevë të përgjithshme për shkak të situatës në Rripin e Gazës, e cila preku shumë sektorë, përfshirë transportin, shkollat dhe shërbimet publike, transmeton Anadolu.
Agjencia e lajmeve ANSA njoftoi se punëtorët në të gjithë Italinë hynë në grevë pas thirrjeve nga sindikatat bazë për të protestuar kundër situatës në Gaza, me demonstrata të mbajtura në disa qytete si Gjenovë, Livorno, Milano, Romë dhe Bolonjë.
Greva e përgjithshme, e cila filloi në mesnatë dhe vazhdon deri të hënën vonë, ka prekur shumë sektorë, veçanërisht transportin publik lokal dhe hekurudhat, shkollat, shërbimet publike dhe portet.
Sindikata USB bëri thirrje për “ndërprerjen e menjëhershme të marrëdhënieve me shtetin terrorist të Izraelit, e cila është mënyra konkrete në të cilën Italia mund dhe duhet të reagojë ndaj gjenocidit që po ndodh”.
Protestuesit prishën portet në Gjenovë dhe Livorno, bllokuan sallat e leksioneve të universiteteve në Bolonjë, marshuan në Milano për të treguar mbështetje për Flotiljen Globale “Sumud” me destinacion Gazën, ndërsa shkaktuan anulime të trenave në Romë dhe mbylljen e linjës së metrosë “M4” të Milanos si pjesë e grevave mbarëkombëtare.
“Në Itali, greva e përgjithshme ka mbyllur linjat e trenave, portet, autostradat, shkollat dhe dyqanet. Me gjenocidin që po vazhdon, nuk mund të ketë punë si normalja. Qëndroni të qetë të gjithë. Mos reagoni ndaj asnjë provokimi. Liria për të gjithë nuk lejon gabime”, tha raportuesja speciale e OKB-së për territoret e pushtuara palestineze, Francesca Albanese, përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Që nga 7 tetori 2023, Izraeli ka kryer gjenocid në Rripin e Gazës, i cili deri më tani ka vrarë gati 65.300 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.