Izrael, blloku opozitar do të propozojë Matan Kahana për kryetar të Parlamentit

Partitë opozitare izraelite që kërkojnë të zëvendësojnë qeverinë e kryeministrit Benjamin Netanyahu ranë dakord sot të propozojnë ish-ministrin Matan Kahana për kryetar të ardhshëm të Parlamentit (Knesset-it) ndërsa udhëheqësin e “Yisrael Beytenu” Avigdor Lieberman për kryetar të Komisionit të Punëve të Jashtme dhe Mbrojtjes të Parlamentit, thuhet në një deklaratë të përbashkët, transmeton Anadolu.
Gazeta e lajmeve “Times of Israel” tha se marrëveshja u arrit nga lideri i partisë “Yashar” Gadi Eisenkot, Lieberman, Naftali Bennett i bllokut “Together”, kryetari i demokratëve Yair Golan dhe lideri i opozitës Yair Lapid.
Kahana, i cili mban vendin e 5-të në listën “Yashar” të Eisenkotit, u zgjodh pas disa ditësh negociatash se kush do të drejtonte Knessetin. Palët ranë dakord që ligjvënësi i ardhshëm i “Together” Liran Avishar Ben-Horin të kryesojë Komitetin e Financave.
Përbërja e komisioneve parlamentare pritet të finalizohet këtë javë dhe të dorëzohet për miratim në Knesset të mërkurën, thuhet në deklaratë. Marrëveshja erdhi përpara betimit të sotëm në Knessetin e 26-të të Izraelit.
Partitë opozitare kërkojnë të zëvendësojnë kryetarin aktual të Knesset-it, Amir Ohana të partisë Likud të Netanyahut. Ohana ka thënë se do të planifikojë debat për zgjedhjen e pasuesit të tij brenda një jave nëse shumica e ligjvënësve e kërkojnë zyrtarisht një të tillë.
Blloku katërpartiak i Eisenkotit mban 48 nga 120 vendet e Knessetit, çka është më pak se 61 votat e nevojshme për të zëvendësuar Ohanan. Presidenti izraelit Isaac Herzog e ngarkoi zyrtarisht Eisenkotin me formimin e qeverisë të dielën pasi ai mori rekomandime nga 67 ligjvënës krahasuar me 46 për Netanyahun.
Eisenkot ka 28 ditë për të formuar qeverinë, me një zgjatje të mundshme deri në 14 ditë.