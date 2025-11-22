Izraeli akuzohet për zgjerim të qëllimshëm të zonës ushtarake në Gaza

Forcat izraelite janë akuzuar se kanë zgjeruar me qëllim zonën e demarkuar ushtarakisht në Gaza, duke shkelur marrëveshjen e armëpushimit. Sipas zëdhënësit të Bashkisë së Gazës, Husni Muhanna, qindra palestinezë u detyruan të largohen nga lagjet Tuffah dhe Shujayea pasi automjetet e blinduara izraelite avancuan rreth 300 metra brenda zonave të banuara.
Muhanna tha se trupat izraelite shtynë blloqe betoni drejt perëndimit, duke e zgjeruar të ashtuquajturën “zonë e verdhë” të armëpushimit. Ai theksoi se ky veprim përbën “shkelje të qartë të marrëveshjes”, e cila parashikonte tërheqjen e forcave izraelite në lindje të vijës së përcaktuar.
Sipas tij, ajo që po ndodh nuk është zhvendosje e përkohshme, por një presion i qëllimshëm mbi civilët, duke rritur vuajtjet e familjeve që besonin se ndodheshin në një zonë të sigurt.
Raportimet tregojnë se Izraeli vazhdon të shkelë armëpushimin e 10 tetorit përmes vrasjeve, shkatërrimeve, zgjerimit të territorit ushtarak dhe kufizimeve të rënda ndaj ndihmave humanitare për Gazën e rrethuar. /mesazhi