Izraeli arreston 10 qytetarë në Jeriko, mes tyre drejtues të Fatah-ut

Forcat izraelite bastisën në orët e para të mëngjesit qytetin e Jerikos dhe kampet Aqabat Jabr e Ein Sultan, duke arrestuar dhjetëra qytetarë.
Mes të ndaluarve u identifikuan: Nail Abu al-Asal, sekretar i Fatah-ut në qarkun e Jerikos; Nassar Abu Dahouk, sekretar i zonës organizative në kampin Aqabat Jabr; si dhe Thaer Shahin, Ali Raslan, Mohammad Nazif, Nabil Dweidar, Mahmoud al-Walji, Mousa al-Kalouni, Rami al-Kalouni dhe Ahmed Fathi Awadat.
Gjatë bastisjeve, ushtria izraelite kontrolloi disa banesa dhe shkatërroi sende brenda tyre, ndërsa në zonë shpërthyen përleshje mes të rinjve dhe forcave të pushtimit. /mesazhi