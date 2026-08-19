Izraeli arreston 22 palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë një gazetar

Ushtria izraelite arrestoi 22 palestinezë, duke përfshirë një gazetar, gjatë bastisjeve dhe inkursioneve në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar të mërkurën, tha Shoqata Palestineze e të Burgosurve, transmeton Anadolu.
Burimet lokale raportuan më herët se ushtria izraelite arrestoi tetë palestinezë në Dhahiriya në provincën jugore të Khalilit (Hebron), gjashtë në Azzun në lindje të Qalqilya në veriperëndim, dy në provincën Bethlehem në jug, katër në provincën Nablus në veri dhe dy në Deir al-Ghusun në pjesën veriore të provincës Tulkarem.
Izraeli mban rreth 9.400 të burgosur palestinezë, duke përfshirë 94 gra, më shumë se 350 fëmijë, 3.244 të burgosur administrativë dhe 1.320 persona që i klasifikon si “luftëtarë të paligjshëm”, sipas shifrave palestineze.
Grupet palestineze dhe izraelite të të drejtave thonë se të burgosurit palestinezë përballen me tortura, uri dhe neglizhenca mjekësore në paraburgimin izraelit, kushte që kanë çuar në dhjetëra vdekje.