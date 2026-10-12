Izraeli bombardon jugun e Libanit, autoritetet paralajmërojnë për bomba thërrmuese dhe mina tokësore

Disa zona në jug të Libanit u vunë sot në shenjestër të artilerisë izraelite dhe të shtënave me mitraloz të rëndë, mes paralajmërimeve libaneze për banorët që të mos hyjnë në ullishte për shkak të frikës nga bombat thërrmuese dhe minave tokësore, transmeton Anadolu.
Agjencia zyrtare libaneze e lajmeve NNA raportoi se bombardimet me artileri gjatë natës kishin në shënjestër zonën Al-Araish në Haris, Wadi al-Salouqi dhe periferinë në Shaqra, Kfar Tebnit dhe Wadi Zibqin në jug të vendit. Forcat izraelite hapën zjarr me mitraloz të rëndë drejt një zone midis Kfar Tebnit dhe Zawtar al-Sharqiya si dhe Wadi al-Hujeirit në drejtim të qytetit Ghandourieh në provincën Nabatieh, tha agjencia.
Zjarri i artilerisë shënjestroi Mansouri në rrethin Tyre si dhe zonat përreth Yater dhe luginat pranë Beit Lif dhe Srebbine në Bint Jbeil.
Autoritetet lokale në qytetet Froun dhe Yater në Bint Jbeil paralajmëruan banorët që të mos hynin në ullishte përpara se të konsultoheshin me autoritetet përkatëse për shkak të pranisë së mundshme të bombave thërrmuese dhe minave tokësore të mbetura nga sulmet e mëparshme izraelite.
Paralajmërimet erdhën pasi një person u vra në Froun kur një minë tokësore shpërtheu ndërsa ai inspektonte ullishtën e tij, sipas NNA. Një tjetër person u vra në Yater pasi u vu në shënjestër direkt nga forcat izraelite, tha agjencia.
Zhvillimet vijnë mes sulmeve të vazhdueshme izraelite në Liban që nga 2 marsi, të cilat kanë vrarë 4.386 njerëz dhe plagosur 12.413 të tjerë, sipas autoriteteve libaneze. Më 26 qershor, Bejruti dhe Tel Avivi nënshkruan marrëveshje kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, që parashikonte një tërheqje graduale të Izraelit nga territori libanez dhe vendosjen e ushtrisë libaneze në ato zona.
Pavarësisht marrëveshjes, Izraeli ka vazhduar sulmet në jug të Libanit dhe mbetet nën kontrollin e zonave atje, disa të pushtuara për dekada dhe të tjera të kapura gjatë luftërave dhe operacioneve të fundit ushtarake.