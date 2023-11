Izraeli bombardon Universitetin Azhar në Gaza thotë zëvendësministrja e jashtme

Izraeli ka bombarduar Universitetin Al-Azhar në Gaza, sipas një video të postuar në X nga zëvendësministrja e jashtme e Palestinës Amal Jadou.

Tareq Abu Azzoum i Al Jazeera, i cili ndoqi Universitetin e Azharit, tha se bombardimi ndodhi të shtunën në mëngjes.

Ky nuk është një provë bërthamore. Ky është Izraeli që bombardon kampusin e Universitetit Al-Azhar në #Gaza, shkroi ajo.

Që nga dje, sulmet izraelite përfshinin autokolona të ambulancave, 3 spitale dhe 5 shkolla të OKB-së të kthyera në strehimore, duke shkaktuar shumë viktima të pafajshme. Asnjë vend nuk është i sigurt #Gaza_Genocide

URGENT: This is not a nuclear test. This is Israel bombing the campus of Al-Azhar University in #Gaza.

Since yesterday Israeli attacks involved ambulance convoys, 3 hospitals, and 5 UN schools-turned shelters, causing scores of innocent casualties. No place is safe #Gaza_Genocide pic.twitter.com/399y1TanaG

