Izraeli, gatishmëri maksimale për luftë të mundshme me Iranin

Shteti sionist pret sulmin amerikan kundër shtetit shiit
Media izraelite raportoi të mërkurën se kryeministri Benjamin Netanyahu i ka urdhëruar Komandës së Sigurisë së Brendshme të përgatitet për luftë me Iranin, ndërsa një mbledhje e kabinetit të sigurisë është shtyrë deri të dielën.
CNN raportoi se Izraeli ka rritur nivelet e gatishmërisë ofensive dhe mbrojtëse në 24 orët e fundit për shkak të tensioneve me Iranin, dhe media izraelite raportoi se po rrit përgatitjet ushtarake “mbrojtëse” përpara një sulmi të mundshëm amerikan ndaj Iranit që do të “ishte intensiv dhe do të zgjaste me javë”.
Transmetuesi zyrtar izraelit tha se një mbledhje e kabinetit, e cila ishte planifikuar të enjten për të diskutuar zhvillimet në lidhje me Iranin, ishte shtyrë deri të dielën, pa dhënë një arsye.
Gazeta izraelite Yediot Ahronot raportoi se Netanyahu urdhëroi Komandën e Sigurisë së Brendshme të përgatitet për luftë. Gazeta deklaroi në raportin e saj: “Vlerësimet në Izrael tregojnë se Presidenti i SHBA-së Donald Trump është i prirur të nisë një sulm të madh ushtarak ndaj Iranit së shpejti, duke pasur parasysh se Teherani po i refuzon kërkesat e SHBA-së në negociata”.
Ai shtoi se administrata Trump beson se iranianët po përpiqen të fitojnë kohë dhe të mashtrojnë Shtetet e Bashkuara.
“Në bisedimet e kufizuara për sigurinë që Netanyahu ka zhvilluar ditët e fundit, supozimi mbizotërues ishte se Irani do të lëshonte raketa drejt Izraelit, edhe nëse ushtria izraelite nuk do të merrte pjesë në sulmet amerikane. Kështu që u dhanë udhëzime (nga Netanyahu) për shërbimet e ndryshme të shpëtimit dhe Komandën e Sigurisë Kombëtare për t’u përgatitur për luftë.” Një gjendje gatishmërie e lartë është shpallur gjithashtu në të gjitha agjencitë izraelite të sigurisë.
Gazeta izraelite shpjegoi se vlerësimet në Tel Aviv për një sulm të SHBA-së ndaj Iranit janë bërë çështje kohe.
Sulme të koordinuara
CNN citoi dy burime izraelite të kenë thënë se Tel Avivi ka rritur nivelin e gatishmërisë, mes indikacioneve në rritje për një sulm të mundshëm të përbashkët SHBA-Izrael ndaj Iranit në ditët në vijim.
Një sulm i mundshëm ndaj Iranit pritet të tejkalojë luftën e fundit 12-ditore dhe të përfshijë sulme të koordinuara nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli.
Rrjeti amerikan deklaron se Netanyahu mbajti konsultime të posaçme sigurie këtë javë për të vlerësuar gatishmërinë dhe koordinimin në lidhje me Iranin.
Në këtë kontekst, gazeta Israel Hayom konfirmoi gjendjen e gatishmërisë maksimale të sistemeve mbrojtëse izraelite.
The Times of Israel, duke cituar burime, sugjeroi se një konflikt ushtarak midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit mund të shpërthejë “brenda disa ditësh“, duke shpjeguar se fushata ushtarake kundër Teheranit do të jetë intensive dhe do të zgjasë me javë.
Ndërkohë, një komision në Knesset diskutoi gjatë një seance të mbyllur të mërkurën mbi mënyrat për t’u përgatitur për një skenar të mundshëm lufte kundër Iranit.
Rishikimi i sigurisë
Radio dhe Televizioni i Izraelit njoftoi se “Komiteti i Punëve të Jashtme dhe Sigurisë” i Knesset-it kreu një shqyrtim të sigurisë me kreun e Komandës së Sigurisë së Brendshme, Gjeneralin Shay Kleiber.
Kryetari i komisionit, deputeti i Likud, Boaz Bismuth, u citua pas takimit të ketë thënë: “Po kalojmë kohë të vështira me Iranin”. Ai shtoi: “Nuk ka qytetar në Izrael që nuk e pyet veten disa herë në ditë: Kur do të nisë fushata kundër Iranit?”